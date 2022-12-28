Fenerbahçe'nin asist canavarı; Diego Rossi

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 4-0 yendiği maçta Joshua King ve Michy Batshuayi'nin gollerinde asistlerin sahibi Diego Rossi, bu sezonki performansıyla mest ediyor.Hatayspor maçında 7. gol pasını veren Uruguaylı yıldız, Jorge Jesus'un tedrisatında asist özelliğini de başka bir seviyeye taşıdı. Asıl mevkisi forvet olan Rossi, Portekizli çalıştırıcıyla birlikte kariyer rekorunu egale etti.Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta 7 asist yapan 24 yaşındaki yıldız, bu sezon 25 maçta aynı sayıya ulaşmayı başardı. Güney Amerikalı oyuncunun 3 de golü bulunuyor.