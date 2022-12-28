Fenerbahçe'nin asist canavarı; Diego Rossi

Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, Hatayspor maçında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin asist canavarı; Diego Rossi
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28 Aralık 2022 12:38
Diego Rossi
Diego Rossi
Fenerbahçe
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 4-0 yendiği maçta Joshua King ve Michy Batshuayi'nin gollerinde asistlerin sahibi Diego Rossi, bu sezonki performansıyla mest ediyor.

KARİYER REKORU

Hatayspor maçında 7. gol pasını veren Uruguaylı yıldız, Jorge Jesus'un tedrisatında asist özelliğini de başka bir seviyeye taşıdı. Asıl mevkisi forvet olan Rossi, Portekizli çalıştırıcıyla birlikte kariyer rekorunu egale etti.

Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta 7 asist yapan 24 yaşındaki yıldız, bu sezon 25 maçta aynı sayıya ulaşmayı başardı. Güney Amerikalı oyuncunun 3 de golü bulunuyor.



 
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