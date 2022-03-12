Fenerbahçe'nin Alanya kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Alanya kadrosu açıklandı
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12 Mart 2022 16:20
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de, kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertlilerde; cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci ve sakatlıkları bulunan Enner Valencia, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak açıklanan kadroda yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Nazım Sangare, Jose Sosa, Miguel Crespo, Miha Zajc, Ozan Tufan, Arda Güler, Mesut Özil, Burak Kapacak, Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun, Mergim Berisha.





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