Fenerbahçe'nin aklı fikri Süper Lig'de!

Eintracht Frankfurt beraberliği ile UEFA Avrupa Ligi defterini kapatan Fenerbahçe, şubat ayında oynayacağı Konferans Ligi play-off maçlarına dek tüm konsantrasyonunu Süper Lig'e çevirdi.



Alman ekibi karşısında rotasyona giderek, Mesut Özil, Marcel Tisserand ve Ferdi Kadoğlu'nu hiç oynatmayan; Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel ve Diego Rossi'yi de ikinci yarıda oyuna sokan teknik direktör Vitor Pereira, maçın ardın yaptığı açıklamada, "Hem benim hem kulübümüzün önceliği Süper Lig" diyerek asıl hedefini net biçimde ortaya koydu.



'KADER MAÇI' GÖZÜYLE BAKILIYOR



Pazartesi oynanacak Gaziantep karşılaşmasına 'kader maçı' gözüyle bakan Pereira, hiç ara vermeden bu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Artık puan kaybına tahammülü kalmayan sarı lacivertlilerde hedef Gaziantep deplasmanıyla başlayıp, Beşiktaş, Karagümrük ve Yeni Malatya ile devam edecek 4 maçı kazanmak ve devre arası yapılacak nokta transferlerle ikinci yarıya eksiksiz girmek.



GAZİANTEP'E 4 EKSİKLE GİDECEK



Fenerbahçe, Gaziantep karşısında, sakat olan Altay, Mert Hakan ve cezalı İrfan Can'dan yoksun çıkacak. Sakatlıktan yeni çıkan Valencia'nın da oynamayacağı ve Beşiktaş derbisine yetiştirilmesine çalışıldığı öğrenildi.





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