Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı

Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı
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09 Ocak 2022 21:28
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerde kamp kadrosu da belli olurken 5 isim kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Mergim Berisha, Luiz Gustavo, Nazım Sangare ve Miguel Crespo kadroya alınmadı.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:




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