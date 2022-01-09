Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertlilerde kamp kadrosu da belli olurken 5 isim kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Mergim Berisha, Luiz Gustavo, Nazım Sangare ve Miguel Crespo kadroya alınmadı.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:
Sarı-lacivertlilerde kamp kadrosu da belli olurken 5 isim kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Mergim Berisha, Luiz Gustavo, Nazım Sangare ve Miguel Crespo kadroya alınmadı.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu: