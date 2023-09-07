Fenerbahçe'de, Miguel Crespo Avrupa maçları için kaldı. Sarı-lacivertliler, altı numara transferi için Milan'dan Krunic'te ısrar ederken, bu transferde Avrupa kupaları için listesini bildireceği güne kadar somut bir adım atılamayınca, Miguel Crespo listeye yazıldı.
Daha önce Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kalmasına sıcak bakmadığı tecrübeli futbolcu, İtalyan ekipleriyle görüşmüş fakat anlaşma sağlanamamıştı. Crespo'yu listeye yazan yönetim ve teknik heyet UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarından ondan yararlanacak. Fakat altı numara için girişimler devam edecek.
YENİ 6 NUMARA SÜPER LİG'DE OYNAYACAK
Mücadele ettiği her kulvarda kupa hedefleyen ve bu doğrultuda alternatifli bir kadro kuran sarı-lacivertliler, alacağı yeni altı numarayı Trendyol Süper Lig'de oynatacak.
KRUNİC OLMADI, YENİ ADAYLAR...
Krunic'te istediği sonucu alamayan yönetim listedeki diğer isimlerle görüşmeye başladı. Bu hamlesi için 15 Eylül'e kadar vakti olan Fenerbahçe'nin ilk adayı Braga'da forma giyen Ali Mohamed Al-Musrati.
Diğer isim ise genç yaşına rağmen önemli sorumluluklar alan Fabricio Diaz. Diaz hem kulübü Montevideo'da hem de Uruguay U20 Milli Takımı'nda kaptanlık yapıyor. Diego Demme de son tercih olurken, Chelsea'nin yıldızlarından Lesley Ugochukwu için de sarı-lacivertliler kiralık formülü üzerinde duruyor.
Daha önce Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kalmasına sıcak bakmadığı tecrübeli futbolcu, İtalyan ekipleriyle görüşmüş fakat anlaşma sağlanamamıştı. Crespo'yu listeye yazan yönetim ve teknik heyet UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarından ondan yararlanacak. Fakat altı numara için girişimler devam edecek.
YENİ 6 NUMARA SÜPER LİG'DE OYNAYACAK
Mücadele ettiği her kulvarda kupa hedefleyen ve bu doğrultuda alternatifli bir kadro kuran sarı-lacivertliler, alacağı yeni altı numarayı Trendyol Süper Lig'de oynatacak.
KRUNİC OLMADI, YENİ ADAYLAR...
Krunic'te istediği sonucu alamayan yönetim listedeki diğer isimlerle görüşmeye başladı. Bu hamlesi için 15 Eylül'e kadar vakti olan Fenerbahçe'nin ilk adayı Braga'da forma giyen Ali Mohamed Al-Musrati.
Diğer isim ise genç yaşına rağmen önemli sorumluluklar alan Fabricio Diaz. Diaz hem kulübü Montevideo'da hem de Uruguay U20 Milli Takımı'nda kaptanlık yapıyor. Diego Demme de son tercih olurken, Chelsea'nin yıldızlarından Lesley Ugochukwu için de sarı-lacivertliler kiralık formülü üzerinde duruyor.