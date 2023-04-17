Fenerbahçe'nin 3 yöneticisi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki, Ahmet Ketenci ve Burak Kızılhan PFDK'ye sevk edildi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'nin 3 yöneticisi PFDK'ye sevk edildi
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17 Nisan 2023 22:24
Fenerbahçe'nin 3 yöneticisi Selahattin Baki, Ahmet Ketenci ve Burak Kızılhan PFDK'ye sevk edildi.

PFDK'den yapılan açıklamada Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci'nin sportmenliğe aykırı hareket, hakem soyunma odası ve koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketten dolayı kurula sevk edildiği belirtildi.

Burak Kızılhan ise hakem soyunma odası ve koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

İŞTE PFDK'DEN YAPILAN AÇIKLAMALAR

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.04.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası ve koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 17.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası ve koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 17.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası ve koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 17.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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