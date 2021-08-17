Fenerbahçe'nin 3 yıldızı; Altay, Szalai ve İrfan Can

Mario Balotelli, Younes Belhanda, David Akintola ve Pa Dibba'lı kadrosuyla Süper Lig'in en tehlikeli takımlarından biri olan Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'de, golü atan Mesut Özil'in dışında üç futbolcu sıradışı performanslarıyla galibiyette büyük pay edindi.



Maç boyunca 7 kurtarış yapan kaleci Altay Bayındır, tıpkı geçen sezonki gibi formda olduğunu kanıtlarken, Attila Szalai önce savunmanın göbeğinde, ardından sol stoperde hatasız bir oyun sergiledi.



Hafta içinde omzu çıkan Pelkas'ın yerine forma giyen İrfan Can Kahveci, enerjik oyunu, şutları ve Mesut'a 'Al da at' dercesine verdiği gol pasıyla sahanın bir diğer yıldızı oldu.



