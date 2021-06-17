Fenerbahçe'nin 160 milyon TL'lik sıkıntısı!

Gustavo, Samatta, Sosa, Tisserand, Zanka, Dirar ve Perotti'nin yıllık ücreti 15.4 milyon Euro (160 milyon TL). Yönetim, bu sıkıntıya çözüm arıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin 160 milyon TL'lik sıkıntısı!
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17 Haziran 2021 10:02
Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncuların yüksek yıllık maaşları büyük problem.

Luiz Gustavo 3.5 milyon Euro, Samatta 3 milyon Euro, Sosa 2.5 milyon Euro, Tisserand 1.8 milyon Euro, Zanka 1.6 milyon Euro, Dirar 1.5 milyon Euro ve Diego Perotti 1.5 milyon Euro senelik maaş alıyor.

7 OYUNCU İLE YOLLARI AYIRMA PLANI

Kulübün kasasından 15.4 milyon Euro (160 milyon TL) gibi yüksek bir meblağ çıkıyor. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetim, bu 7 futbolcuyla yolları ayırmanın planlarını yapmaya başladı.

Bu futbolcuları kiralamak isteyen kulüplerin olduğu öğrenildi. Ancak teklif yapan kulüpler, futbolcuların maaşlarını yarı yarıya ödeyelim teklifinde bulunuyor.


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