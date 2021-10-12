Fenerbahçe, Nilüfer'i 4 sette geçti

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, ağırladığı Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş
Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Buse Ünal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva (Gizem Örge, Naz Aydemir Akyol, Tutku Yüzgenç, Cristina, Beliz Başkır, Cansu Çetin, İpar Kurt)
Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Sobolska, Çağla Akın, Bytsenko, Ecenur Aksoy, Maglio (Buse Kayacan, Hümay Topaloğlu, Sudenaz Uzun, Defne Başyolcu, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara)
Setler: 20-25, 25-10, 25-11, 25-17
Süre: 96 dakika (25, 22, 26, 23)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş
Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Buse Ünal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva (Gizem Örge, Naz Aydemir Akyol, Tutku Yüzgenç, Cristina, Beliz Başkır, Cansu Çetin, İpar Kurt)
Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Sobolska, Çağla Akın, Bytsenko, Ecenur Aksoy, Maglio (Buse Kayacan, Hümay Topaloğlu, Sudenaz Uzun, Defne Başyolcu, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara)
Setler: 20-25, 25-10, 25-11, 25-17
Süre: 96 dakika (25, 22, 26, 23)