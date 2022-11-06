Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi 2022-2023 sezonunun ikinci hafta maçında Nilüfer Belediyespor'a konuk oldu. Setlerini 16-25, 18-25, 21-25 önde tamamladığı maçı 3-0 kazanan Sarı lacivertliler, ligdeki ilk galibiyetini aldı.



Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan maçı Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt da izledi.



Fenerbahçe maça; Anna Lazareva, Aslı Kalaç, Arina Fedorovtseva, Buse Ünal, Eda Edem Dündar, Ana Cristina De Souza altısı ve liberolar Gizem Örge, Cansu Çetin ile başladı.



İlk seti 16-25 önde tamamlayan Fenerbahçe Opet, ikinci sette 9-16'lık skorun ardından rakibine mola aldırdı. Mola dönüşü farkın 3 sayıya indiği karşılaşmada ev sahibi ekibe Fedorovtseva ve Eda ile yanıtlar veren Sarı Melekler, ikinci seti 18-25 kazandı. Üçüncü sette de hata yapmayan Fenerbahçe Opet, seti 23-25, maçı da 3-0 kazandı.



Sarı lacivertliler, ligin 3. haftasında 9 Kasım Çarşamba günü Sarıyer Belediyesi'ni konuk edecek.





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