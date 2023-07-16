Fenerbahçe, Nicolas Dominguez'de ısrarcı

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren ve Trendyol Süper Lig'de mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, Nicolas Dominguez transferinde ısrarcı.
EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN
İtalya medyası; Fenerbahçe'nin, Nicolas Dominguez için kesenin ağzını açtığını duyurdu.
Milan ile Fiorentina'nın da kadrosuna katmak istediği Arjantinli orta saha için en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği vurgulandı. İtalyanlar, Bologna'nın Fenerbahçe'den gelen bu cazip teklifi kabul edebileceğini duyurdu.
34 MAÇA ÇIKTI
Bologna formasıyla bu sezon 34 resmi maça çıkan Nicolas Dominguez bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?
İtalya Serie A'nın Bologna takımında forma giyen Arjantinli orta saha Nicolas Dominguez, 28 Haziran 1998 tarihinde dünyaya geldi. 1.79 cm boyunda ve 73 kilo olan Nicolas Dominguez, sağ ayağını kullanıyor.
EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN
İtalya medyası; Fenerbahçe'nin, Nicolas Dominguez için kesenin ağzını açtığını duyurdu.
Milan ile Fiorentina'nın da kadrosuna katmak istediği Arjantinli orta saha için en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği vurgulandı. İtalyanlar, Bologna'nın Fenerbahçe'den gelen bu cazip teklifi kabul edebileceğini duyurdu.
34 MAÇA ÇIKTI
Bologna formasıyla bu sezon 34 resmi maça çıkan Nicolas Dominguez bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?
İtalya Serie A'nın Bologna takımında forma giyen Arjantinli orta saha Nicolas Dominguez, 28 Haziran 1998 tarihinde dünyaya geldi. 1.79 cm boyunda ve 73 kilo olan Nicolas Dominguez, sağ ayağını kullanıyor.