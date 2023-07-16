Fenerbahçe, Nicolas Dominguez'de ısrarcı

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren ve Trendyol Süper Lig'de mutlak şampiyonluk isteyentransferinde ısrarcı.İtalya medyası;için kesenin ağzını açtığını duyurdu.Milan ile Fiorentina'nın da kadrosuna katmak istediği Arjantinli orta saha için en iyigeldiği vurgulandı. İtalyanlar, Bologna'nıngelen bu cazipkabul edebileceğini duyurdu.Bologna formasıyla bu sezon 34 resmi maça çıkanbu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.İtalya Serie A'nın Bologna takımında forma giyen Arjantinli orta saha, 28 Haziran 1998 tarihinde dünyaya geldi. 1.79 cm boyunda ve 73 kilo olan Nicolas Dominguez, sağ ayağını kullanıyor.