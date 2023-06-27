Fenerbahçe Nazım Sangare'ye kulüp bulmasını istedi!

Fenerbahçe yönetimi sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Nazım Sangare ile yollarını ayırmak istiyor. 29 yaşındaki futbolcuya kendisine kulüp bulması istenildi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Nazım Sangare'ye kulüp bulmasını istedi!
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27 Haziran 2023 09:46
Fenerbahçe, 2020'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Nazım Sangare'yle yollarını ayırıyor.

29 yaşındaki sağ bekin menajeriyle görüşen yönetim, "kulüp bul" talimatı verdi.

2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncudan herhangi bir bonservis bedeli istenmeyecek.

Antalyaspor'dan 1.75 milyon euro'ya transfer edilen Sangare geçtiğimiz sezon sakatlığı sebebiyle hiçbir resmi maçta oynanamamıştı. 

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