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Fenerbahçe, namağlup ilerliyor

Fenerbahçe OPET, CEV Şampiyonlar Ligi'nde CSM Bükreş'i 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
Fenerbahçe, namağlup ilerliyor
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23 Ocak 2019 21:27
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe OPET, konuk ettiği Romanya temsilcisi CSM Bükreş'i 3-0 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Michail Themelis (Yunanistan), Roy Bensimon (İsrail)

Fenerbahçe OPET: Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antanovic, Ramos, Bahar Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz) 

CSM Bükreş: Tashiro, Balkestein, Koolhaas, Trushkina, Kodola, Sobo (Inoue, Hashimoto)

Setler: 25-18, 25-19, 25-22

Süre: 69 dakika (20, 23, 26)

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