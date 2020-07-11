Fenerbahçe, Naldo ile söz kesti

Bu sezon stoper konusunda türlü sorunlar yaşayan Fenerbahçe için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Haber; Takvim
Fenerbahçe, Naldo ile söz kesti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2020 13:12
Fenerbahçe'de büyük sıkıntı yaşanan savunma için arayış sürüyor. Sarı Lacivertliler ile Naldo arasında söz kesildiği iddia edildi. 31 yaşındaki oyuncunun, Espanyol ile kontrat yenilemeyeceği ifade edilirken, yeni adresinin F.Bahçe olacağı aktarıldı.

Tecrübeli stopere 3 yıllık teklif yapıldığı belirtiliyor. Naldo bu sezon 17 kez forma giydiği La Liga'da 1 asist gerçekleştirdi...

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için