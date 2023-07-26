Fenerbahçe, "MVP" Emma Meesseman ile sözleşme uzattı

Son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol takımı, yıldız oyuncusu Emma Meesseman ile sözleşme uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, 'MVP' Emma Meesseman ile sözleşme uzattı
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26 Temmuz 2023 19:16
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı pivot oyuncusu Emma Meesseman ile sözleşme uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Emma Meesseman, geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17,3 sayı, 6,8 ribaunt ve 4,1 asist ortalamaları yakalamıştı.

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