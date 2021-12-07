Fenerbahçe mutlu Mesut!

PEREIRA İLE BUZLAR ERİDİ

Fenerbahçe'nin kaptanı ve saha içi lideri Mesut Özil özlenen günlerine geri dönüyor.Galatasaray derbisinin kahramanı olan yıldız isim, Rizespor önündeki futboluyla mest etti. Asistleri ve gollerine alıştığımız Mesut, 4-0 kazanılan maçta fit görüntüsüyle dikkat çekti, ikili mücadeleye girmekten çekinmeyip çoğunda ayakta kalan isimdi (5/9). Oyunda kaldığı 88 dakikada 10.4 km koşan kaptan, bunun meyvesini 4 kez ceza sahasında topla buluşarak aldı.5 kez şut pası veren Özil'in dikkat çeken bir başka özelliği de 5 sahipsiz top kazanması oldu. Yıldız ismin bu formu en çok Teknik Direktör Vitor Pereira'nın yüzünü güldürdü. Zaman zaman problem yaşayan ikili, aralarındaki buzları eritti.Portekizli teknik adam, Mesut'u alkışlatmak için 88. dakikada Muhammed'i oyuna alırken yıldız ismin de hocasına sarılması dikkatlerden kaçmadı. Saha içinde hem sorumluluk hem de özgürlük bulan Mesut Özil, performansıyla Pereira'yı mahcup etmemiş oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar da yıldız ismi hem oyundan çıkarken hem de maç bittikten sonra uzun süre alkışladı.