Fenerbahçe mutlu Mesut!

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil Rize maçındaki görüntüsüyle mest etti. Fit haliyle ikili mücadelelerde ayakta kalan Mesut, bu kez koşu mesafesi ve kazandığı sahipsiz toplarla farkını ortaya koydu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe mutlu Mesut!
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07 Aralık 2021 12:08
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin kaptanı ve saha içi lideri Mesut Özil özlenen günlerine geri dönüyor.

Galatasaray derbisinin kahramanı olan yıldız isim, Rizespor önündeki futboluyla mest etti. Asistleri ve gollerine alıştığımız Mesut, 4-0 kazanılan maçta fit görüntüsüyle dikkat çekti, ikili mücadeleye girmekten çekinmeyip çoğunda ayakta kalan isimdi (5/9). Oyunda kaldığı 88 dakikada 10.4 km koşan kaptan, bunun meyvesini 4 kez ceza sahasında topla buluşarak aldı.

PEREIRA İLE BUZLAR ERİDİ

5 kez şut pası veren Özil'in dikkat çeken bir başka özelliği de 5 sahipsiz top kazanması oldu. Yıldız ismin bu formu en çok Teknik Direktör Vitor Pereira'nın yüzünü güldürdü. Zaman zaman problem yaşayan ikili, aralarındaki buzları eritti.

Portekizli teknik adam, Mesut'u alkışlatmak için 88. dakikada Muhammed'i oyuna alırken yıldız ismin de hocasına sarılması dikkatlerden kaçmadı. Saha içinde hem sorumluluk hem de özgürlük bulan Mesut Özil, performansıyla Pereira'yı mahcup etmemiş oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar da yıldız ismi hem oyundan çıkarken hem de maç bittikten sonra uzun süre alkışladı. 

 

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