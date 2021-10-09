Fenerbahçe mutlu 'Mesut'!

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması ile devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maç sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.Neşeli geçen çalışmada Mesut Özil'in de yüzünün gülmesi ve keyifli hali gözlerden kaçmadı. Gribal enfeksiyonu tamamen atlatan yıldız oyuncu, hırsıyla dikkat çekti. Yönetim de resmi hesaplarından Mesut Özil'in idmandan bir fotoğrafını paylaşırken, taraftarlardan çok sayıda destek aldı. Kasımpaşa maçında oyuna alınmayan Mesut Özil'in saha kenarında ve tribünde objektiflere takılan görüntüleri, teknik direktör Pereira'ya tepki gösterdiği yorumlarına neden olmuştu.Olympıakos maçının kadrosuna alınmayan, Kasımpaşa mücadelesinde ise yedek oturan Mesut Özil'in Trabzonspor karşısında yeniden formasına kavuşması bekleniyor.