Fenerbahçe, müthiş seriyi sürdürmeye kararlı

Fenerbahçe için sezonun şu ana kadarki bölümü tek kelimeyle harika geçti.



Jorge Jesus'un da, "Daha iyisi olamazdı" sözleriyle dile getirdiği müthiş başlangıç, Fenerbahçe 'yi iki kulvarda da zirveye taşıdı. Kanarya, Avrupa Ligi B Grubu'nu lider bitirerek aynı Sivasspor gibi mart ayına kadar Avrupa macerasına ara verdi. Onlar da artık tamamen lige odaklanacak.



Sarı Lacivertliler ile Yiğido arasındaki en büyük fark ise Jorge Jesus ve öğrencilerinin Süper Lig'e de damga vurmuş olması.



6 galibiyet, 1 beraberlik



Fenerbahçe, son 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak muhteşem bir seri yakaladı, zirveyi ele geçirmeyi başardı. Üstelik bunu, birçok takıma oranla 1 maç eksik oynamasına rağmen yaptı. Sarı-Lacivertliler, resmi maçlarda ise peş peşe 13 kez yenilgi yüzü görmedi. Formunun zirvesinde olan Kanarya'nın bugün en önemli avantajlarından biri de yine taraftarı olacak. 12. adam bu mücadeleye de büyük ilgi gösterdi, satışa çıkan 43 bin 822 biletin tamamı tükendi.



Jesus'tan son uyarı



Jorge Jesus, son antrenmanda öğrencilerine uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Her geçen hafta daha iyiye gidiyoruz ama henüz hiçbir şey kazanmadık. Bunun bilincinde olup, ayaklarımızın yere sağlam basması gerek. Sivasspor ligde istediği konumda olmasa da Avrupa'da kalitesini gösterdi. Bize karşı ekstra motive olacaklar. Sizden beklentim her zamanki gibi aynı, rakibe bakmadan, sahaya çıkıp kendi oyunumuzu oynayarak elinizden gelenin en iyisin ortaya koymanızı istiyorum" dedi.









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