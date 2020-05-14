Fenerbahçe, Muriqi'yi yeni hocaya soracak

Ekonomik anlamda zor günler geçiren Fenerbahçe için Vedat Muriç'in satışı, yeni kadro yapılanması için iyi bir bütçe oluşturulmasına imkan verecek

Haber; Akşam
Fenerbahçe, Muriqi'yi yeni hocaya soracak
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14 Mayıs 2020 12:29
Kosovalı forvet birçok takımı peşine taktı. Ekonomik anlamda zor günler geçiren Fenerbahçe için Vedat Muriç'in satışı, yeni kadro yapılanması için iyi bir bütçe oluşturulmasını sağlayacak. Ancak yönetim, 25 yaşındaki forvetin satılması konusunda aceleci davranmayacak. Yeni gelecek teknik adamın görüşü de alındıktan sonra bu konuda adım atılacak.

Fenerbahçe, geçen sezon Eljif Elmas transferinde olduğu gibi en yüksek fiyat için sabırlı bir şekilde bekleyecek. Makedon yıldızı 16 milyon Euro'ya satan Kanarya, Muriç'te 20 milyon Euro'nun üzerini görmek istiyor.

 
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