Avrupa'daki transfer döneminin son saatlerine kadar hareketli dakikalar geçiren Fenerbahçe, muradına erdi. Kadroda düşünülmeyen Zanka, Perotti, Samatta ve Lemos son günde giderken yabancı yükünden kurtulan sarı-lacivertliler, kadronun yaş ortalamasını da düşürdü.



Fenerbahçe, bu sezon Cisse (36), Gökhan Gönül (36), Harun Tekin (32), Diego Perotti (33), Zanka (31) ile yollarını ayırdı, Caner Erkin (33) ve Dirar (35) ile de önümüzdeki günlerde yollar ayrılacak. Sarı-lacivertliler böylece geçen sezonun kadrosunda 30 yaş üstü 7 futbolcuyla yollarını ayırmış olacak.



