MUHTEMEL 11'LER

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRME HEDEFİNDE

ANKARAGÜCÜ NEFES ALMAK İSTİYOR

SOSA VE ADEMI BELİRSİZ, NOVAK DÖNDÜ

FENERBAHÇE'DE İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA

102 LİG MAÇINDA 64-11

FENERBAHÇE EVİNDE ÇOK ÜSTÜN

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports naklen yayınlayacak ve tüm gelişmeler Sporx Canlı Anlatım Servisi tarafından anbean aktarılacak. Radyo yayını ise TRT Radyo 1'den olacak.Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Pelkas, Ferdi, Valencia, Samatta.Friedrich, Erdi Dikmen, Sarlija, Atakan, Atila Turan, Diousse, Lukasik, Lobjanidze, Endri Çekiçi, Bolingi, Börven.Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısına 7 oyuncusundan yoksun çıkacak.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci, Gökhan Gönül ve Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, bu önemli mücadelede takımlarını yalnız bırakacak. Bu oyuncuların yanı sıra Ömer Faruk Beyaz'ın da kadroda bulunması beklenmiyor.Stelios Kitsiou ve Cebrail Karayel'in tedavileri devam ettiği MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor.Ligde son 4 maçını kazanan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran sarı-lacivertliler, başkent temsilcisine karşı sahaya moralli çıkıyor.Haftaya 35 puan ve averajla ikinci sırada giren Erol Bulut'un öğrencileri, rakibini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.Süper Lig'de bir haftayı bay geçen ve oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgisi bulunan başkent temsilcisi, 15 puanla 19. sırada yer alıyor.Ligde son galibiyetini 16. haftada sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek elde eden Ankara temsilcisi, sonraki hafta deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0, geçen hafta ise konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.MKE Ankaragücü, güçlü rakibi karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılarak düşme hattının üstüne çıkmayı hedefliyor.Fenerbahçe'de sakatlıklarını yeni atlatan Jose Sosa ve Kemal Ademi'nin durumu, maç saatinde belli olacak. Bir süredir takımdan ayrı kalan 2 futbolcunun durumuna teknik direktör Erol Bulut karar verecek.Sakatlığı sebebiyle bir süredir kadroda bulunmayan Filip Novak'ın, MKE Ankaragücü karşısında takımdaki yerini alması bekleniyor. Ligde son olarak sarı-lacivertlilerin 23 Aralık'ta Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın kadrosunda bulunan Novak, daha sonra oynanan 3 lig ve 1 kupa maçında kadroda yer almamıştı.Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı öncesi 2 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand ve Ozan Tufan, mücadelede kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev yapamayacak.Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle maçın kadrosunda yer alamayacak Sinan Gümüş de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde 103. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 102 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 64-11 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.Fenerbahçe'nin ligde attığı 188 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 69 golle karşılık verdi.Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 51 kez karşılaştı.Evinde 37 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu.İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 114, MKE Ankaragücü ise 37 gol attı.Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.