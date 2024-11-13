Fenerbahçe, milli arada yara saracak

Bu kadar eksik olan bir dönemde Milli ara, Sarı-Lacivertliler'e ilaç gibi gelecek. Bu süreçte Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Ciddi bir sorunu olmayan Djiku'nun, ara sonrası ilk maç olan Kayserispor karşılaşmasına yetişme ihtimali bulunuyor. Sadece Çağlar Söyüncü'nün sahalara dönmesi yaklaşık 1 ay sürecek.





Fenerbahçe 'de peş peşe yaşanan sakatlıklar moralleri bozdu. Ancak Milli ara, tam zamanında geldi. İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Alexander Djiku'nun Kayseri maçına kadar hazır olmaları bekleniyor.Sarı-Lacivertliler, son haftalarda peş peşe kötü haber aldı. Samsun maçı öncesi Cengiz Ünder, kasığındaki yırtık nedeniyle sakatlandı. Samsun mücadelesinde ise acı içinde yerde kalıp oyundan çıkan Oosterwolde'nin dizindeki bağlarda yırtık tespit edildi, sezonu kapattı. Ardından İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçında sakatlandı, sol üst arka adele kas tendon bileşkesindeki yırtık nedeniyle takımdan uzak kaldı.Son oynanan Sivasspor mücadelesinde Çağlar Söyüncü oyuna devam edemedi. 28 yaşındaki stoperin sol diz iç yan bağında ödem ve gerilme tespit edildi. Bu karşılaşmada Çağlar'ın yerine oyuna giren Djiku 90 dakikayı tamamlasa da sakatlığı nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartıldı.