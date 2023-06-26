Fenerbahçe, Miha Zajc ile mutlu sona ulaşıyor

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Sloven oyuncu Miha Zajc ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Miha Zajc ile mutlu sona ulaşıyor
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26 Haziran 2023 11:40
Son güncelleme 26 Haziran 2023 13:14
Fenerbahçe'de Miha Zajc ile yapılan sözleşme yenileme görüşmeleri mutlu sonla bitmek üzere.

Jesus ile yıldızı barışmayan Sloven futbolcu, Portekizli hocanın takımdan ayrılması ve yönetimin kalması için ortaya koyduğu çabaya karşılıksız kalmadı.

1.4 milyon Euro'dan üç yıllık sözleşmeye 'Evet' diyen tecrübeli futbolcunun transferi önümüzdeki hafta açıklanacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 34 karşılaşmaya çıkan Miha Zajc, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

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