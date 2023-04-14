Fenerbahçe-Miha Zajc görüşmelerinde kritik hafta

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sloven oyuncu Miha Zajc ile ilgili temaslar sıklaştırıldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe-Miha Zajc görüşmelerinde kritik hafta
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14 Nisan 2023 10:50
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc'ın durumu hala kesinlik kazanmadı. Ezeli rakip Beşiktaş dışında İtalya'dan da birçok kulübün kadrosuna katmak istediği Sloven orta saha ile yapılan görüşmelerden şimdiye kadar net bir sonuç alınamamıştı. 
 
KRİTİK GÖRÜŞME
 
İşi daha fazla uzatıp risk almak istemeyen Fenerbahçe yönetimi Zajc ile önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapacak. Bu görüşmenin çok önemli olduğu, olumsuz bir durum olması durumunda Fenerbahçe'nin başka adaylarla bile temasa geçmek için düğmeye basabileceği belirtiliyor.
 
Bunun yanında özellikle Beşiktaş'ın da Zajc ile ciddi bir şekilde ilgilenmesi Fenerbahçeli kurmayları fazlasıyla rahatsız etmişe benziyor. 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki Zajc, bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 2 gol atarken, 3 de asiste imza attı.
 
4 YILDIR FENERBAHÇE'DE
 
Empoli'den 3.5 milyon euroya transfer olan Miha Zajc, 38 kez Sloven Milli Takım forması giyerken 8 gole imza attı. Fenerbahçe formasını 95 kez terleten tecrübeli futbolcu 17 gol, 6 asistle 23 gole katkı verdi.
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