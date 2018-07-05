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Fenerbahçe Mignolet için bastırıyor

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Liverpool'dayken Sunderland'dan transfer ettiği Mignolet için bastırıyor.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe Mignolet için bastırıyor
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05 Temmuz 2018 05:17
Fenerbahçe transfer çalışmalarına aralıksız olarak devam ederken kaleci takviyesi için gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-Lacivertliler'in sportif direktörü Damien Comolli, İngiliz ekibi Liverpool'un kalecisi Simon Mignolet'i gündemine aldı. Comolli, Liverpool'da forma giyen Mignolet için girişimlerde bulunuyor. Liverpool'da daha önce görev yapan Comolli, İngiliz kulübüyle iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi en kısa zamanda bitirmeyi amaçlıyor.

LİVERPOOL'A DA O TRANSFER ETTİ
Fenerbahçe transfer çalışmalarına aralıksız olarak devam ederken kaleci takviyesi için gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-Lacivertliler'in sportif direktörü Damien Comolli, İngiliz ekibi Liverpool'un kalecisi Simon Mignolet'i gündemine aldı. Comolli, Liverpool'da forma giyen Mignolet için girişimlerde bulunuyor. Liverpool'da daha önce görev yapan Comolli, İngiliz kulübüyle iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi en kısa zamanda bitirmeyi amaçlıyor.

İngiliz kulübünün yeni bir kaleci transfer etmek istemesi ve Karius'un da 2. kaleci olarak düşünülmesi nedeniyle Mignolet'in de transfere sıcak bakabileceği ortaya çıktı. Mignolet'i Sunderland'den Liverpool'a transfer eden ismin de Comolli olduğu ortaya çıktı. Fransız futbol adamı, Liverpool'dayken Belçikalı kaleci Sunderland'den Liverpool'a transfer edilmişti.

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