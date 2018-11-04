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Fenerbahçe, Michael Frey'e kaldı!

Soldado ve Slimani'nin cezaları göz önüne alındığında Alanyaspor ve Trabzonspor sınavlarında Fenerbahçe'nin elinde tek forvet olarak Frey kaldı.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe, Michael Frey'e kaldı!
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04 Kasım 2018 04:05
Ankaragücü maçında Slimani'nin kırmızı kart görmesinden sonra derbide de Soldado'nun kırmızısı Fenerbahçe'yi forvette sıkıntıya soktu.

Derbide forma giymeyen Slimani'nin cezasının 3'ten aşağı olmaması bekleniyor.

Soldado'nun da en az 2 maç alacağı göz önüne alındığında Alanyaspor ve Trabzonspor sınavlarında Fenerbahçe'nin elinde tek forvet olarak Frey kaldı.

Fenerbahçe ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 24 yaşında forvet, bu sezon 13 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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