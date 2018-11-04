Fenerbahçe, Michael Frey'e kaldı!

Ankaragücü maçındakırmızı kart görmesinden sonra derbide dekırmızısıforvette sıkıntıya soktu.Derbide forma giymeyen Slimani'nin cezasının 3'ten aşağı olmaması bekleniyor.Soldado'nun da en az 2 maç alacağı göz önüne alındığında Alanyaspor ve Trabzonspor sınavlarında Fenerbahçe'nin elinde tek forvet olarakkaldı.Fenerbahçe ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 24 yaşında forvet, bu sezon 13 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.