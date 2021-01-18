Fenerbahçe Mesut Özil videosu! Transfer resmen gerçekleşti mi?
Fenerbahçe Mesut Özil transferini gerçekleştirdi mi sorusu en çok aranan sorular arasında yer alıyor. İşte dünyaca ünlü Mesut Özil için Fenerbahçe'nin video paylaşımları ve Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin detayları...
Fenerbahçe, Mesut Özil transferini adım adım aktarmaya devam ediyor. Arsenal ile sözleşmesini feshettikten sonra resmi kontratı imzalamak için Türkiye'ye gelen Mesut Özil havaalanında Emre Belözoğlu ve Fenerbahçeli yöneticiler tarafından karşılandı. Fenerbahçe, Mesut Özil'in gelişini canlı olarak taraftarlarına aktardı. İşte Fenerbahçe'nin Mesut Özil videosu...
MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE'DEKİ MAAŞI
Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atacak olan Mesut Özil'in kazanacağı ücret de belli oldu. Maç başı ve primler hariç 32 yaşındaki futbolcunun senelik 4 milyon euro kazanacak. Mesut Özil maç başı 25 bin euro kazanacak. Yıldız oyuncunun lig şampiyonluğu için 500 bin euro, Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde de 250 bin euro bonus alacak. Ayrıca 5 milyon euro imza parası Mesut Özil'e 3 yılda taksitlerle ödenecek. Mesut Özil'in ücretinin bir kısmını sponsorlar ödeyecek. Bu arada Mesut Özil, Arsenal'deki 8 milyon euroluk alacağının 3 milyon euroluk kısmından vazgeçerek, 5 milyon euroya ayrılmayı kabul etti.
FENERBAHÇE MESUT ÖZİL TRANSFERİ İÇİN YORUM
Sinan Engin, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü oyuncu Mesut Özil'i transfer etmesini değerlendirdi ve tecrübeli oyuncunun durumuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Sinan Engin'in sözleri...
"EN İYİ 3-4 10 NUMARADAN BİRİ" Fenerbahçe, büyük bir markayı Türkiye'ye getiriyor. Başta Ali Koç olmak üzere Fenerbahçe yönetimine ve katkısı olan Acun Ilıcalı başta olmak üzere sponsorlara teşekkür ediyorum. Dünyanın sayılı 3-4 10 numarasından biri.
"REAL MADRID'DE MÜTHİŞTİ" Real Madrid'de oynarken, Maradona'dan sonra en iyi 10 numaraydı. Müthiş bir 10 numara.
"BİRKAÇ MAÇLA FİZİĞİ ÇÖZER" Türk futboluna hayırlı olsun. 1-2 senedir oynamıyor deniyor. Antrenman ve birkaç maçla, sakatlanmazsa bunu da çözeceğini düşünüyorum. Fizik olarak, atletik olarak iyi duruma gelirse, futbol tekniği, bilgisi, yeteneği müthiş.
Toplam 253 asistin altına imza atarak futbol tarihine adını kazıyan Mesut Özil, grafiğin yönünü yeniden yukarı çekmek için "çocukluk hayalim" dediği Fenerbahçe'de. 🚀
"FUTBOLUN BALERİNİ MESUT" Futbolun balerini Mesut. Çok önceden söylemiştim, Aralık tarihinde, bu transferi İngiltere'den duymuştum. Emre, Acun ve Ali Koç, birlikte Mesut'a gidiyorlar o tarihte, yemek yedikleri lokantada bile arkadaşlarım vardı.
"IRKÇI SALDIRILAR YAPILDI" Mesut'un bugün Türkiye'ye gelmesi futbolla alakalı değil, ırkçıların saldırısı nedeniyle bunu yaptı. Türk bir hanımla evlendi, yeni bir sayfa açtı.
"CARLOS'TAN SONRA EN KARİYERLİ" Türkiye'de yabancılık çekmeyecek. Kendisini ben Çeşme'de falan görüyorum, 7-8 erkek falan geziyorlar. Hayırlı olsun, büyük transfer. Herhalde Carlos'tan sonra Türkiye'ye gelmiş en kariyerli 2. oyuncu. Sneijder falan bunun kadar değil. Almanya ile Dünya Kupası var, çuvalla kupası var.
MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'Yİ BORSADA UÇURDU
Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurmasının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 6 üzerinde 44,24 liradan işlem görüyor.
Ara transfer sezonuna hızlı başlayan Fenerbahçe, Borsa İstanbul'da da iyi bir performans sergiliyor.
Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri, döviz cinsinden borçların yapılandırılması ve transfer haberlerine paralel yeni haftaya yükselişle başladı. Fenerbahçe hisseleri, Eylül 2020'den bu yana en yüksek seviye olan 45,90 lirayı test etti.
Analistler, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kazanan Fenerbahçe hisselerinin söz konusu performansında Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in transferine ilişkin gelişmelerin önemli rol oynadığını söyledi.
Mesut Özil'le temasa geçildiğinin yerli ve yabancı basında yer bulmaya başlamasıyla birlikte Fenerbahçe hisselerinin yükseliş eğiliminde hareket ettiğini bildiren analistler, Fenerbahçe'nin ligde aldığı üst üste galibiyetlerle tekrar zirveye ortak olmasının da bu performansta etkili olduğunu ifade etti.
Analistler, Fenerbahçe'nin 61,9 milyon dolarlık döviz cinsinden borçlarını ortalama 7,43 lira üzerinden Türk lirasına çevirmesinin de kulübü mali açıdan rahatlatmasının beklendiğini aktardı.
Bununla birlikte, sarı-lacivertli kulüpten dün yapılan açıklamada, Macar stoper Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalandığı bildirilmişti.
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