Fenerbahçe Mesut Özil KAP açıklaması yapıldı mı? Son Dakika Mesut Özil

Fenerbahçe Mesut Özil transfer gelişmelerini sıcağı sıcağına taraftarlarına aktarırken, birçok gelişme de yaşandı. Fenerbahçe, Mesut Özil için borsa bildirimini gerçekleştirdi ve haftalardır merak edilen transfer için ilk adım atıldı. İşte Fenerbahçe'nin Mesut Özil için KAP bildirimi...

18 Ocak 2021 17:05
Fenerbahçe Mesut Özil KAP açıklaması yapıldı mı? Son Dakika Mesut Özil
Fenerbahçe, son yılların en büyük transferlerinden birini gerçekleştirerek Mesut Özil'i kadrosuna kattı ve Türk asıllı Alman milli oyuncu için borsaya bildirimi yaptı. Mesut Özil için ilk adımı atan Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme üzerinden de anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Mesut Özil ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. KAP bildiriminde "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

DIŞIİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN MESUT ÖZİL SÖZLERİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu

Mesut Özil'in transferinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı;

"MESUT BİZİ HEYECANLANDIRDI"

"Mesut Özil gibi bir dünya starının Türkiye'ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Kendisini de heyecanlandırdı. Rüyası gerçekleşiyor. Alman Milli Takımı'na da katkı sağladı. Dünyanın en iyi takımlarında oynadı."

"BEN DE FENERBAHÇELİYİM"

Ben de doğuştan Fenerbahçeliyim. Tabii şu anda Alanyaspor ve Antalyaspor önceliğimiz fakat Fenerbahçeli olduğumuzu herkes bilir. Bu anlamda Mesut'un da çocukluk takımı, benim de

"HERKESİN GÖNLÜNDE BİR TAKIM VAR"

Fenerbahçe'ye geldiği için ayrıca mutluyum. Bundan dolayı Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu taraftarlarımız da alınganlık göstermezler. Herkesin gönlünde yatan bir takım var. Bundan dolayı hepimiz birbirimizi hoşgörüyle karşılamalı. Türk futbolunun gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Örnek bir insan

"UMARIM İTİRAZ ETMEZSİNİZ"

Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a; "Umarım Mesut Özil'in Cumhurbaşkanımız ile görüşmesine itiraz etmezsiniz. Problem çıkarmazsınız"

"Futbol dostluk için önemli bir araç, en son 3-3 Almanya ile berabere kalmıştık, gayet güzel bir maçtı. Löw de Fenerbahçe'de yetişti, Almanya Milli Takımı'na katkı sağlıyor, Mesut da bunun tersini yapıyor."

ZENIT MESUT ÖZİL GALATASARAY AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i kadroya katması büyük yankı uyandırırken, Rusya'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Rusya'nın büyük kulüplerinden Zenit'in İngilizce hesabı, "Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gitmesi hakkında ne düşünüyorsun" şeklindeki bir soruya, "Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp" şeklinde bir yanıt verdi.

Galatasaray taraftarları, Zenit'in yaptığı bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi ve binlerce kez paylaştı.



MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takım için sağlık kontrolünden geçmek ve kendisini 3.5 yıllık sözleşmeyle Fenerbahçe'ye bağlayacak imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a ait özel uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen Mesut Özil'i taşıyan uçağı anlık olarak 310 bin kişi canlı olarak takip ederek bu alanda da bir rekorun altına imza attı.

İstanbul'a gelişinin ardından FBTV'nin sorularını cevaplayan Mesut Özil, "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık, tek Fenerbahçe için değil. Formamı giymeye, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan bir şey diyemiyorum. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden Mesut Özil, "Allah razı olsun Fenerbahçe taraftarından. Fenerbahçeli olarak biliyoruz ne kadar büyük camia olduğumuzu. Gösterdiler yine. Çok mutluyum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE'DEKİ MAAŞI

Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atacak olan Mesut Özil'in kazanacağı ücret de belli oldu. Maç başı ve primler hariç 32 yaşındaki futbolcunun senelik 4 milyon euro kazanacak. Mesut Özil maç başı 25 bin euro kazanacak. Yıldız oyuncunun lig şampiyonluğu için 500 bin euro, Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde de 250 bin euro bonus alacak. Ayrıca 5 milyon euro imza parası Mesut Özil'e 3 yılda taksitlerle ödenecek. Mesut Özil'in ücretinin bir kısmını sponsorlar ödeyecek. Bu arada Mesut Özil, Arsenal'deki 8 milyon euroluk alacağının 3 milyon euroluk kısmından vazgeçerek, 5 milyon euroya ayrılmayı kabul etti.

(VİDEO) MESUT ÖZİL'İN İSTANBUL'DAKİ FENERBAHÇE SÖZLERİ



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