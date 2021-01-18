Fenerbahçe Mesut Özil KAP açıklaması yapıldı mı? Son Dakika Mesut Özil

Toplam 253 asistin altına imza atarak futbol tarihine adını kazıyan Mesut Özil, grafiğin yönünü yeniden yukarı çekmek için "çocukluk hayalim" dediği Fenerbahçe'de. 🚀



Mesut Özil: "Sabırsızlanıyorum" pic.twitter.com/ler2KoIZhT



— Sporx (@sporx) January 18, 2021

Fenerbahçe, son yılların en büyük transferlerinden birini gerçekleştirerek Mesut Özil'i kadrosuna kattı ve Türk asıllı Alman milli oyuncu için borsaya bildirimi yaptı. Mesut Özil için ilk adımı atan Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme üzerinden de anlaşma sağladı.Fenerbahçe, Mesut Özil ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. KAP bildiriminde "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulunduMesut Özil'in transferinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı;"Mesut Özil gibi bir dünya starının Türkiye'ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Kendisini de heyecanlandırdı. Rüyası gerçekleşiyor. Alman Milli Takımı'na da katkı sağladı. Dünyanın en iyi takımlarında oynadı."Ben de doğuştan Fenerbahçeliyim. Tabii şu anda Alanyaspor ve Antalyaspor önceliğimiz fakat Fenerbahçeli olduğumuzu herkes bilir. Bu anlamda Mesut'un da çocukluk takımı, benim deFenerbahçe'ye geldiği için ayrıca mutluyum. Bundan dolayı Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu taraftarlarımız da alınganlık göstermezler. Herkesin gönlünde yatan bir takım var. Bundan dolayı hepimiz birbirimizi hoşgörüyle karşılamalı. Türk futbolunun gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Örnek bir insanDışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a; "Umarım Mesut Özil'in Cumhurbaşkanımız ile görüşmesine itiraz etmezsiniz. Problem çıkarmazsınız""Futbol dostluk için önemli bir araç, en son 3-3 Almanya ile berabere kalmıştık, gayet güzel bir maçtı. Löw de Fenerbahçe'de yetişti, Almanya Milli Takımı'na katkı sağlıyor, Mesut da bunun tersini yapıyor."Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i kadroya katması büyük yankı uyandırırken, Rusya'dan sürpriz bir paylaşım geldi.Rusya'nın büyük kulüplerinden Zenit'in İngilizce hesabı, "Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gitmesi hakkında ne düşünüyorsun" şeklindeki bir soruya, "Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp" şeklinde bir yanıt verdi.Galatasaray taraftarları, Zenit'in yaptığı bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi ve binlerce kez paylaştı.Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takım için sağlık kontrolünden geçmek ve kendisini 3.5 yıllık sözleşmeyle Fenerbahçe'ye bağlayacak imzayı atmak için İstanbul'a geldi.Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a ait özel uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen Mesut Özil'i taşıyan uçağı anlık olarak 310 bin kişi canlı olarak takip ederek bu alanda da bir rekorun altına imza attı.İstanbul'a gelişinin ardından FBTV'nin sorularını cevaplayan Mesut Özil, "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık, tek Fenerbahçe için değil. Formamı giymeye, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan bir şey diyemiyorum. Her şey çok güzel olacak" dedi.Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden Mesut Özil, "Allah razı olsun Fenerbahçe taraftarından. Fenerbahçeli olarak biliyoruz ne kadar büyük camia olduğumuzu. Gösterdiler yine. Çok mutluyum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atacak olan Mesut Özil'in kazanacağı ücret de belli oldu. Maç başı ve primler hariç 32 yaşındaki futbolcunun senelik 4 milyon euro kazanacak. Mesut Özil maç başı 25 bin euro kazanacak. Yıldız oyuncunun lig şampiyonluğu için 500 bin euro, Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde de 250 bin euro bonus alacak. Ayrıca 5 milyon euro imza parası Mesut Özil'e 3 yılda taksitlerle ödenecek. Mesut Özil'in ücretinin bir kısmını sponsorlar ödeyecek. Bu arada Mesut Özil, Arsenal'deki 8 milyon euroluk alacağının 3 milyon euroluk kısmından vazgeçerek, 5 milyon euroya ayrılmayı kabul etti.