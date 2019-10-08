'Fenerbahçe, Mesut Özil için resmen düğmeye bastı'

Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıracak yeni hamle... Sarı-Lacivertliler milli arada transfere yoğunlaştı. Başkan Ali Koç'un Sportif Direktör Damien Comolli ile bir araya geldiği ve Mesut Özil için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Takvim Gazetesi'nin özel haberine göre, Comolli, Arsenal ile temas kurdu ve şartlar masaya yatırıldı.
KİRALIK GÖNDERECEKLER
İngiliz ekibi Arsenal'de mutsuz olan Mesut Özil Ada'dan ayrılmak istiyor. Arsenal, yıldız orta sahayı sezon ortasında bir takıma kiralamaya sıcak bakıyor.
MAAŞTA YARDIM EDECEK
İngiliz ekibinin kiralama durumunda Fenerbahçe'ye yardımcı olacağı öğrenildi. F.Bahçe, Mesut Özil'i transfer ettiği taktirde Arsenal, yıldız oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayacak.
SIKI BİR FENERBAHÇELİ
Yaklaşık 6 yıldır Arsenal'de forma giyen 30 yaşındaki Mesut Özil'in Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Tecrübeli oyuncu her fırsatta F.Bahçeli olduğunu dile getiriyor.
Forbes dergisine göre dünyanın en çok kazanan 57'nci sporcusu olan Mesut Özil'in adı sıkça Fenerbahçe ile anılıyor ancak Arsenal'den aldığı yıllık ücret, transferin önündeki en büyük ve tek engel... 30 yaşındaki oyuncu Almanya ve ispanya'dan sonra ingiltere defterini kapatır mı bilinmez. Ancak Özil'in geliri dudak uçuklatıyor. Özil'in şu an elde ettiği geliri karşılayacak bir Türk takımı yok.
EN ÇOK KAZANAN VAN PERSIE OLDU
Fenerbahçe'nin toplam maaş bütçesinin ise gelecek sezon itibariyle 40 milyon euro'ya düşürülmesi planlanıyor. Kulüp bugüne kadar en yüksek maaşı ise robin van Persie için ödedi. Fenerbahçe hollandalı yıldıza yıllık net 4.9 milyon euro maaş ve maç başına 20 bin euro ödeme yaptı.
20.3 milyon Euro: Özil'in Arsenal'den aldığı yıllık ücret
14 milyon Euro: Özil'in vergi sonrası 1 yıllık net geliri
70 milyon Euro: Özil için bugüne kadar ödenen toplam bonservis bedeli
30.06.2021: Özil'in Arsenal ile sözleşmesinin bitiş tarihi
Mesut için bugüne kadar hangi kulüp ne kadar bonservis ödedi?
Werder Bremen: 5 milyon Euro
Real Madrid: 18 milyon Euro
Arsenal: 47 milyon Euro
"BİLDİĞİM ALİ KOÇ, ÖZİL'İ GETİRİR"
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe WinWin programının 20 Haziran'daki yayınında bombayı patlattı.
Ilıcalı, "Mesut Özil'in Arsenal ile 2 yıl daha sözleşmesi var. Mesut ile dün gece 2 saat geçirdim. Mesut Özil bir gün Fenerbahçe forması giyecek. Eğer ben bu işten anlıyorsam bu böyle olacak." dedi.
Ali Koç bunun üzerine"Bir kulüp var Arsenal biliyorsunuz yani (gülerek) Arsenal Ali Koç, "Sözleşmesi bitince gelir diyorsun yani!" dedi. Ilıcalı konuyla ilgili son olarak, "Benim bildiğim Ali Koç, Mesut Özil'i getirir." diyerek noktayı koydu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
KİRALIK GÖNDERECEKLER
İngiliz ekibi Arsenal'de mutsuz olan Mesut Özil Ada'dan ayrılmak istiyor. Arsenal, yıldız orta sahayı sezon ortasında bir takıma kiralamaya sıcak bakıyor.
MAAŞTA YARDIM EDECEK
İngiliz ekibinin kiralama durumunda Fenerbahçe'ye yardımcı olacağı öğrenildi. F.Bahçe, Mesut Özil'i transfer ettiği taktirde Arsenal, yıldız oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayacak.
SIKI BİR FENERBAHÇELİ
Yaklaşık 6 yıldır Arsenal'de forma giyen 30 yaşındaki Mesut Özil'in Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Tecrübeli oyuncu her fırsatta F.Bahçeli olduğunu dile getiriyor.
Forbes dergisine göre dünyanın en çok kazanan 57'nci sporcusu olan Mesut Özil'in adı sıkça Fenerbahçe ile anılıyor ancak Arsenal'den aldığı yıllık ücret, transferin önündeki en büyük ve tek engel... 30 yaşındaki oyuncu Almanya ve ispanya'dan sonra ingiltere defterini kapatır mı bilinmez. Ancak Özil'in geliri dudak uçuklatıyor. Özil'in şu an elde ettiği geliri karşılayacak bir Türk takımı yok.
EN ÇOK KAZANAN VAN PERSIE OLDU
Fenerbahçe'nin toplam maaş bütçesinin ise gelecek sezon itibariyle 40 milyon euro'ya düşürülmesi planlanıyor. Kulüp bugüne kadar en yüksek maaşı ise robin van Persie için ödedi. Fenerbahçe hollandalı yıldıza yıllık net 4.9 milyon euro maaş ve maç başına 20 bin euro ödeme yaptı.
20.3 milyon Euro: Özil'in Arsenal'den aldığı yıllık ücret
14 milyon Euro: Özil'in vergi sonrası 1 yıllık net geliri
70 milyon Euro: Özil için bugüne kadar ödenen toplam bonservis bedeli
30.06.2021: Özil'in Arsenal ile sözleşmesinin bitiş tarihi
Mesut için bugüne kadar hangi kulüp ne kadar bonservis ödedi?
Werder Bremen: 5 milyon Euro
Real Madrid: 18 milyon Euro
Arsenal: 47 milyon Euro
"BİLDİĞİM ALİ KOÇ, ÖZİL'İ GETİRİR"
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe WinWin programının 20 Haziran'daki yayınında bombayı patlattı.
Ilıcalı, "Mesut Özil'in Arsenal ile 2 yıl daha sözleşmesi var. Mesut ile dün gece 2 saat geçirdim. Mesut Özil bir gün Fenerbahçe forması giyecek. Eğer ben bu işten anlıyorsam bu böyle olacak." dedi.
Ali Koç bunun üzerine"Bir kulüp var Arsenal biliyorsunuz yani (gülerek) Arsenal Ali Koç, "Sözleşmesi bitince gelir diyorsun yani!" dedi. Ilıcalı konuyla ilgili son olarak, "Benim bildiğim Ali Koç, Mesut Özil'i getirir." diyerek noktayı koydu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın