Fenerbahçe Mert Hakan'la kazanamıyor

Fenerbahçe'de bu sezon kulübedeyken gördüğü 3 sarı kartla dikkat çeken Mert Hakan Yandaş, ilk 11'de başladığı maçlarda bir türlü beklentileri karşılayamadı.



Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun 11'de görev yaptığı mücadelelerden sadece Gaziantep FK karşısında galibiyet yaşadı. Rennes ve Adana Demirspor mücadeleleri beraberlikle bitti. Beşiktaş derbisi ise 4-2 kaybedildi.



Son olarak Mert Hakan'ın 11'de başlayıp kaptanlık pazubandını taktığı İstanbulspor karşılaşması ise 3-3 sona erdi.



