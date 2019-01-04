'Fenerbahçe menajerine Brahimi'yi sordu'

AVRUPA'NIN GÖZDE OYUNCULARINDAN





PORTO KARARI BRAHIMI'YE BIRAKTI PORTO KARARI BRAHIMI'YE BIRAKTI

PORTO'NUN VAZGEÇİLMEZ OYUNCULARINDAN

Ersun Yanal ile yeniden yapılanma sürecine başlayaniçin sürpriz bir iddia daha gündeme geldi. Portekiz ve Fransız basını, Porto ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan'nin peşindeki kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğunu yazdı.Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temasa geçerek talepleri hakkında bilgi aldığı ve son kararını daha sonra vereceği aktarıldı.Bonservisini eline alacak olması nedeniyle Avrupa transfer piyasasının en çok talep gören oyuncularından olan Brahimi'nin peşinde birçok takım var.Premier Lig'den Everton, West Ham, Newcastle, İtalya'dan Milan, Lazio Roma ve Fransa'dan Lyon ile Marsilya'nın da oyuncunun durumunu gözleyen takımlar arasında olduğu kaydediliyor.Porto'nun da sözleşmesini uzatmak amacıyla görüşmelerini sürdürdüğü Brahimi, kulübünden aldığı sözleşme uzatma teklifinin ardından geleceğini kendisi belirleyecek.Porto Başkanı Pinto da Costa konuyla ilgili, "Bu konuyu 200 kez konuştuk. Devam edip etmeyeceğine kendisi karar verecek. Biz teklifimizi yaptık ve ne kadar verebileceğimizi kendisi biliyor. Başka takımlara gitmeyi de seçebilir, ki geçen sene Marcano ve Diego Reyes bunu yapmıştı" dedi.2014 yılında Granada'dan 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle Porto'nun yolunu tutan Cezayirli oyuncu, takımında vazgeçilmez oyunculardanbiri oldu.Portekiz ekibinde 190 maça çıkan ve sol kanat ile forvet arkasında oynayan yetenekli hücumcu, 46 gol ve 40 asistlik bir performans sergiledi.