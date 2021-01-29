Fenerbahçe Melih Bostan'ı 2. Lig ekibine kiraladı

Fenerbahçe 16 yaşındaki futbolcusu Melih Bostan'ı sezon sonuna kadar Serik Belediyespor'a kiraladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe Melih Bostan'ı 2. Lig ekibine kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2021 15:54
Fenerbahçe 16 yaşındaki golcüsü Melih Bostan'ı Misli.com 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'a 6 aylığına kiraladığını duyurdu.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

"Genç oyuncumuz Melih Bostan, sezon sonuna kadar Serik Belediyespor'a kiralanmıştır.

Oyuncumuz sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için