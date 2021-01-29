Fenerbahçe Melih Bostan'ı 2. Lig ekibine kiraladı

Fenerbahçe 16 yaşındaki golcüsü Melih Bostan'ı Misli.com 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'a 6 aylığına kiraladığını duyurdu.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
"Genç oyuncumuz Melih Bostan, sezon sonuna kadar Serik Belediyespor'a kiralanmıştır.
Oyuncumuz sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
İşte kulüpten yapılan açıklama;
"Genç oyuncumuz Melih Bostan, sezon sonuna kadar Serik Belediyespor'a kiralanmıştır.
Oyuncumuz sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü"