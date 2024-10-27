Fenerbahçe Medicana, Ziraat Bankkart'a evinde mağlup oldu

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, evinde Ziraat Bankkart'a 3-1 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Fenerbahçe Medicana, Ziraat Bankkart'a evinde mağlup oldu
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27 Ekim 2024 23:13
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, evinde Ziraat Bankkart'a 3-1 kaybetti.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Erdal Akıncı, Ahmet Oğuzhan Ünal

Fenerbahçe Medicana: Yasin Aydın, Çağatay Durmaz, Luburic, Salehi, Samet Baltacı, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Yiğit Gülmezoğlu, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Karyagin)

Ziraat Bankkart: Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Emre Savaş, Stern, (Berkay Bayraktar)

Setler: 25-21, 19-25, 13-25, 20-25

Süre: 110 dakika (28, 27, 24, 31)

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