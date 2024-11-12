Fenerbahçe Medicana, Vasas Obuda deplasmanına çıkacak

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında çarşamba günü Macaristan ekibi Vasas Obuda'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Medicana, Vasas Obuda deplasmanına çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2024 13:42
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında çarşamba günü Macaristan ekibi Vasas Obuda'ya konuk olacak.

ERD Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Yunan hakem Vasileios Vasileiadis ve Rumen hakem Tudor Pop yönetecek.

Sarı-lacivertliler, gruptaki ilk maçında Polonya temsilcisi PGE Grot Budowlani'yi 3-0 yenmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery