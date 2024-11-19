Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Ligi'nde Vero Volley'i ağırlıyor

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında çarşamba günü İtalyan ekibi Vero Volley'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Ligi'nde Vero Volley'i ağırlıyor
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19 Kasım 2024 13:32
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında çarşamba günü İtalyan ekibi Vero Volley'i ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Yunanistan Voleybol Federasyonundan Vasileios Vasileiadis ile Azerbaycan Voleybol Federasyonundan Eldar Zulfugarov yönetecek.

Sarı-lacivertli ekip, gruptaki ilk maçında Alman ekibi Helios Grizzlys'i deplasmanda 3-0 yenerek organizasyona galibiyetle başlamıştı.

Vero Volley ise Yunanistan ekibi Olympiakos'u sahasında 3-2 mağlup etmişti.

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