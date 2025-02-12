Fenerbahçe Medicana, kupada Dörtlü Final'e yükselen 2. takım oldu

Fenerbahçe Medicana, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi ve organizasyonda dörtlü finale yükselen ikinci takım oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Fenerbahçe Medicana, kupada Dörtlü Final'e yükselen 2. takım oldu
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12 Şubat 2025 16:13
Fenerbahçe Medicana, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Sarı-lacivertliler, Eczacıbaşı Dynavit'in ardından organizasyonda dörtlü finale yükselen ikinci takım oldu. 

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Selçuk Görmen, İbrahim Acar

Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Meliha Diken, Vuchkova, Drca, Fedorovtseva (Özlem Güven, Arelya Karasoy)

Bahçelievler Belediyespor: Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Inneh, Baird, Özge Nur Çetiner (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Almodovar, Merve Tanyel, Simay Gazi, Sabriye Dikmen)

Setler: 25-13, 25-20, 25-13

Süre: 69 dakika


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