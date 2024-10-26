Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'e set vermedi: 5'te 5

Vodafone Sultanlar Ligi beşinci hafta maçında Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'e konuk oldu.
İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler, ligde 5 maçını da set vermeden kazandı. Eczacıbaşı Dynavit ise ligde ilk mağlubiyetini aldı.
1. SET: 19-25
2.SET: 20-25
3.SET: 24-26
İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler, ligde 5 maçını da set vermeden kazandı. Eczacıbaşı Dynavit ise ligde ilk mağlubiyetini aldı.
1. SET: 19-25
2.SET: 20-25
3.SET: 24-26