Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'e set vermedi: 5'te 5

Vodafone Sultanlar Ligi beşinci hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'e set vermedi: 5'te 5
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26 Ekim 2024 20:35
Vodafone Sultanlar Ligi beşinci hafta maçında Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'e konuk oldu.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-0 kazandı. 
 Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler, ligde 5 maçını da set vermeden kazandı. Eczacıbaşı Dynavit ise ligde ilk mağlubiyetini aldı.

1. SET: 19-25
2.SET: 20-25
3.SET: 24-26

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