Fenerbahçe Medicana, Earvin Ngapeth'i transfer etti

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Earvin Ngapeth'i kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe Medicana, Earvin Ngapeth'i transfer etti
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20 Aralık 2024 00:04
Son güncelleme 20 Aralık 2024 00:06
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu Earvin Ngapeth ile güçlendirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Earvin Ngapeth'e ailemize hoş geldin diyor, sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir kariyer yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

Takıma 2 Ocak'ta katılacak Fransız smaçörle 2025-2026 sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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