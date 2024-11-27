Fenerbahçe Medicana, deplasmanda rahat galip

Fenerbahçe Medicana, deplasmanda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında Neptunes'i 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Medicana, deplasmanda rahat galip
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27 Kasım 2024 23:58
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında D Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Fransa'nın Neptunes takımını 3-0 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, Nantes kentindeki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 25-18, 25-21, 25-23'lük setlerle mağlup etti.

Dört takımın yer aldığı D Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, ilk sırada yer alıyor.

 
 
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