Fenerbahçe Medicana'da iki anlaşma birden!

Fenerbahçe Medicana, 2025/26 sezonu için Hande Baladın ve Agnieszka Korneluk ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Medicana'da iki anlaşma birden!
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05 Şubat 2025 14:07
Fenerbahçe Medicana'da gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, iki önemli isimle kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Medicana, gelecek sezon için Hande Baladın ve Agnieszka Korneluk ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Medicana için geçtiğimiz günlerde VakıfBank forması giyen Zehra Güneş'in adı da gündeme gelmişti.

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