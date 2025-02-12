Fenerbahçe Medicana, Avrupa'da turu zora soktu

Voleybol Erkekler CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Fenerbahçe Medicana, Polonya'nın Asseco Resovia takımına 3-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Medicana, Avrupa'da turu zora soktu
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12 Şubat 2025 22:54
Voleybol Erkekler CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Fenerbahçe Medicana, Polonya'nın Asseco Resovia takımını konuk etti.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede Sarı-Lacivertliler 3-1 mağlup oldu.

Mücadelenin ikinci maçı 25 Şubat Salı günü Polonya ekibinin ev sahipliğinde oynanacak.
 Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Theodora Kyrıopoulou (Yunanistan), Djordje Zelonovic (Sırbistan)

Fenerbahçe Medicana: Samet Baltacı, Drzyzga, Ngapeth, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Güngör, Caner Dengin, Yasin Aydın, Karyagin, Caner Pekşen)

Asseco Resovia: Klos, Ropret, Vasina, Woch, Boyer, Bednorz (Potera, Bucki, Cebulj)

Setler: 25-22, 18-25, 15-25, 23-25

Süre: 116 dakika (30, 31, 24, 31)

 


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