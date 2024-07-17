Fenerbahçe, Maximin'i KAP'a bildirdi!

Yapılan açıklamada, '' Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

ANLAŞMA ŞARTLARI BELLİ OLDU

"Geçen sezon kolay değildi ama zorladık ve ligde üçüncü sırayı elde ettiğimiz için mutluyum. Genel olarak, olağanüstü takım arkadaşlarımla birlikte olmaktan keyif aldım. Cidden, bu takımda ömür boyu sürecek kardeşlikler edindim! Bu deneyim ve içten desteğiniz için gerçekten minnettarım.

Keşke size daha fazlasını verebilseydim. Sezon öncesi düzgün bir antrenmanla çok daha fazlasını sunmak isterdim ama gelecek sezon hikayem başka bir yerde yazılacak çünkü bir yıllığına yeni bir kulübe kiralık olarak gideceğim.

Tüm mesajlarınız için teşekkür ederim! Hepinize en iyi dileklerimi sunuyorum. Tekrar görüşünceye dek."

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamada, Maximin için 8 milyon euro kiralama ücretini 4 taksit halinde ödeneceği belirtirken, oyuncunun maaşının Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacağı dile getirildi.Kulübü Al Ahli'ye veda eden Saint-Maximin, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;