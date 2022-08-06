Fenerbahçe, Maxi Gomez ile anlaştı!

VALENCIA, MAXI'Yİ GÖNDERMEK ZORUNDA

ANLAŞMA ÇOK YAKINDA

SERBEST KALMA BEDELİ: 140 MİLYON EURO!

Fenerbahçe, santrfor transferinde mutlu sona ulaşmak üzere...İspanyol El Desmarque'den Jaime Ruix'nin haberine göre; Fenerbahçe, 25 yaşındaki Uruguaylı golcü ile el sıkıştı ve anlaşmaya vardı. Bu gelişme üzerine kulübüne haber veren Maxi Gomez, Atalanta ile oynanacak hazırlık maçının kadrosundan çıkarıldı.Transfer için istekli Club Brugge, Espanyol, Celta Vigo gibi kulüpler olmasına rağmen Maxi Gomez'in tercihi Fenerbahçe oldu.Juventus'tan Arthur Melo ile anlaşan Valencia, 3 AB dışı oyuncu kadrosunu da açmak ve maaş bütçesini düşürmek için Uruguaylı Maxi Gomez ile yollarını ayırmak zorunda kaldı.Valencia Kulübü'ne yakın kaynaklar, transfer için pazarlıkların 12 milyon euro'dan başladığını ancak rakamın daha da aşağı düştüğünü belirtti.'El Toro' (Boğa) lakaplı Maxi Gomez için Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde Valencia ile anlaşmaya varmasının da büyük ihtimal olduğu ifade edildi.Kariyerine Uruguay'ın Defensor Sporting takımında başlayan Maxi Gomez, 47 maçta 28 gol attıktan sonra, Celta Vigo'nun ilgisini çekti ve Temmuz 2019'da 5 yıllık sözleşmeye imza attı.Celta Vigo'da gösterdiği performans ve rakip stoperleri zorlamasıyla 'El Toro' lakabını alan Maxi, 71 maçta 30 gol rakamları yakaladı. 2019 yazında İspanya'da transferin gözdelerinden biri haline gelen Uruguaylı golcü, 14.5 milyon euro ve 2 oyuncu karşılığı Valencia'ya transfer oldu. Valencia, Maxi Gomez için 140 milyon euro serbest kalma maddesi belirledi.Valencia ile çıktığı 93 maçta 22 gol atan Maxi Gomez, özellikle Mestalla'da Barcelona'yı 2-0 yendikleri maçta attığı 2 golle dikkat çekti.Uruguay Milli Takımı'nın da 27 kez formasını terleten Maxi, 4 kez ağları havalandırdı.