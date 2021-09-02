Fenerbahçe, Max Meyer'i transfer ediyor

Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Max Meyer'i İstanbul'a getirdi

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe, Max Meyer'i transfer ediyor
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02 Eylül 2021 11:33
Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. A Spor'un haberine göre; sarı lacivertliler, Köln ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i İstanbul'a getirdi.

Geçtiğimiz sezon Köln formasını 12 maçta giyen Maximilian Meyer, toplamda 425 dakika sahada kalmıştı. ROGON'un menajerliğini yaptığı oyuncunun sarı lacivertlilere imza atacağı belirtildi.

10 numara, merkez orta saha, ön libero, sol kanat, sağ kanat, kanat bekleri ve forvet arkasında görev alabilen Meyer, tam anlamıyla bir joker oyuncu olarak değerlendiriliyor.

Schalke'de 192 maçta 22 gol, 23 asist; Crystal Palace'da 56 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik pefromans sergileyen Meyer, Köln kariyerinde ise 12 müsabakada oynarken skora etki edemedi.


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