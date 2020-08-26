Fenerbahçe Mauricio Lemos'u açıkladı

Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Mauricio Lemos'u açıkladı
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26 Ağustos 2020 14:10
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper bölgesine de takviye yaptı.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Uruguaylı Mauricio Lemos'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Fenerbahçe'nin Lemos'un takımı Las Palmas'a taksitler halinde 1.5 milyon euro ödeyeceği ifade ediliyor. Oyuncunun ise 4 yıllık sözleşme imzlayacağı belirtiliyor.

24 yaşındaki savunma oyuncusu Fenerbahçe'nin bu sezonki 10. transferi oldu. Sarı-lacivertliler daha önce Mert Hakan Yandaş, Sosa, Barış Sungur, İsmail Yüksek, Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Thiam ve Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı.

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