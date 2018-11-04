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Fenerbahçe, Mathieu Valbuena ile gülüyor!

Fenerbahçe bu sezon gol bulmakta zorluk çekerken yüzü Mathieu Valbuena ile güldü.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe, Mathieu Valbuena ile gülüyor!
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04 Kasım 2018 04:20
Bu sezon gol bulmakta zorluk çeken Fenerbahçe'nin yüzü Mathieu Valbuena ile güldü.

Bu sezon Süper Lig'de 2. kez ilk 11'de sahaya çıkan Fransız futbolcu derbide kötü bir ilk yarı geçirmesine rağmen Erwin Koeman tarafından oyundan alınmadı.

2. yarıda etkisi gittikçe artan Valbuena önce penaltıyı gole çevirdi ardından Jalison'a harika bir asist yaptı.

Koeman'ın bundan sonraki maçlarda sol kanat için ilk tercihinin Fransız futbolcu olduğu ve bunda ısrar edeceği öğrenildi.

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