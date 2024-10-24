Fenerbahçe - Manchester United maçı öncesi olay çıktı!

Fenerbahçe - Manchester United maçını izlemek için İstanbul'a gelen İngiliz taraftarlar, Fenerbahçe aleyhine tezahürat yapınca, Fenerbahçe taraftarlarıyla arasında arbede yaşandı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe - Manchester United maçı öncesi olay çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2024 12:36
Son güncelleme 24 Ekim 2024 12:38
Fenerbahçe'nin Manchester United'ı konuk edeceği maç öncesi olay çıktı.

MANU'yu desteklemek için İstanbul'a gelen İngiliz taraftarlar, Fenerbahçe aleyhine tezahürat yapınca ortam gerildi.

Sarı lacivertli taraftarların, bu tezahüratlara karşılık vermesiyle birlikte arbede yaşandı. 

Polis ekiplerinin araya girmesiyle birlikte yaşanan kavga çok fazla büyümeden önlendi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery