Fenerbahçe - Manchester United maçı öncesi olay çıktı!

Fenerbahçe'nin Manchester United'ı konuk edeceği maç öncesi olay çıktı.
MANU'yu desteklemek için İstanbul'a gelen İngiliz taraftarlar, Fenerbahçe aleyhine tezahürat yapınca ortam gerildi.
Sarı lacivertli taraftarların, bu tezahüratlara karşılık vermesiyle birlikte arbede yaşandı.
Polis ekiplerinin araya girmesiyle birlikte yaşanan kavga çok fazla büyümeden önlendi.
MANU'yu desteklemek için İstanbul'a gelen İngiliz taraftarlar, Fenerbahçe aleyhine tezahürat yapınca ortam gerildi.
Sarı lacivertli taraftarların, bu tezahüratlara karşılık vermesiyle birlikte arbede yaşandı.
Polis ekiplerinin araya girmesiyle birlikte yaşanan kavga çok fazla büyümeden önlendi.