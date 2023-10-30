Fenerbahçe, Manchester City'yi yakaladı

Üst üste 21. resmi maçını kazanan Fenerbahçe, Manchester City'ye yetişerek Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en iyi 3. galibiyet serisini tekrarladı.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Manchester City'yi yakaladı
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30 Ekim 2023 11:16
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, tüm kulvarlarda 19'da 19'luk galibiyet serisi elde etti ve müthiş çıkışını sürdürdü.

Geçen sezonki Gaziantep FK (3-0) ve Başakşehir maçlarıyla birlikte üst üste kazanma sayısını 21'e çıkaran sarı lacivertli takım, Manchester City'yi (21) yakalayarak Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en iyi 3. galibiyet serisini yineledi.



Fenerbahçe'nin önünde Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid (22) ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih (23) bulunuyor.  

 
 

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