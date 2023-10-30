Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, tüm kulvarlarda 19'da 19'luk galibiyet serisi elde etti ve müthiş çıkışını sürdürdü.
Geçen sezonki Gaziantep FK (3-0) ve Başakşehir maçlarıyla birlikte üst üste kazanma sayısını 21'e çıkaran sarı lacivertli takım, Manchester City'yi (21) yakalayarak Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en iyi 3. galibiyet serisini yineledi.
Fenerbahçe'nin önünde Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid (22) ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih (23) bulunuyor.
Geçen sezonki Gaziantep FK (3-0) ve Başakşehir maçlarıyla birlikte üst üste kazanma sayısını 21'e çıkaran sarı lacivertli takım, Manchester City'yi (21) yakalayarak Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en iyi 3. galibiyet serisini yineledi.
Fenerbahçe'nin önünde Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid (22) ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih (23) bulunuyor.