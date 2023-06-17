Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda kavga!

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu'nda kongre üyeleri arasında kavga çıktı! Sarı lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç konuşma yaparken ıslıklandı! İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda kavga!
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17 Haziran 2023 15:08
Son güncelleme 17 Haziran 2023 16:50
Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu'nda kongre üyeleri arasında kavga çıktı.

Ali Koç'un konuşmaları sırasında bir grup üye arasında gergin anlar yaşandı.

Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç konuşurken, "Taraftar istifa!" tezahüratları yapıldı.

Divan Başkanı Uğur Dündar'ın tüm ikazlarına rağmen tansiyon uzun süre düşmedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, protestolar nedeniyle Olağan Mali Genel Kurul'da konuşmasına bir süredir devam edemedi.

Uğur Dündar yaptığı açıklamada, "Anladığım kadarıyla provakasyon yapmak için buraya gelenler var. Maalesef böyle!" dedi.

Ali Koç ise "Böyle devam edemem!" ifadelerini kullandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle toplantıya ara verildi. Tansiyonun düşmesinin ardından toplantı kaldığı yerden devam etti. 

 
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