Fenerbahçe Malatyaspor maçı şifresiz canlı izle (beİN Sports 1 izle)

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MERT HAKAN YANDAŞ'DAN FENERBAHÇE'YE 5 YILLIK EVET



Emre Belözoğlu'nun araya girmesiyle Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'a gitmek üzereyken ikna eden Fenerbahçe, 25 yaşındaki orta sahayla 5 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağladı. İdolü Emre Belözoğlu'ndan gelen telefon ve sonrasında kadro planlamasında önemli bir yer alacağının belirtilmesi üzerine kararını değiştiren Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertliler ile 5 yıllık sözleşme konusunda da el sıkıştı. Bonservisi elinde olan Mert Hakan, her sezon için 12 milyon TL maaş alacak. Ayrıca, 10 milyon TL imza parası ödenecek. TFF kuralları gereği henüz sözleşmeler imzalanmasa da her iki taraf transfer için mutabık kaldı ve sezon sonunda Mert Hakan'ın sarı lacivertli formayı giymesi kesinleşti. 1994 Bursa doğumlu olan Mert Hakan, 12 yaşındayken Bursa Güven altyapısına geçti. Yeşil Bursa ve Oyak Renault'da da oynayan Mert Hakan, 19 yaşında Altınordu'ya imza attı. Tire 1922 Spor ve Menemen Belediyespor formaları da terleten 25 yaşındaki orta saha, Sivasspor'un dikkatini çekti ve 2017'de 350 bin TL karşılığında Yiğidolar'a transfer oldu. Sivasspor formasıyla bu sezon Süper Lig'deki en iyi performansını sergileyen Mert Hakan, 26 maçta 6 gol atıp 3 asist yaptı.



EMRE KILINÇ İÇİN FENERBAHÇE İDDİASI



İki sezondur büyük hayak kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, transferde gözünü kararttı. Sarı-Lacivertliler, Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş'ın ardından Emre Kılınç'ı da ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapmak için düğmeye bastı. Fanatik Gazetesi'nden Yakup Çınar'ın özel haberine göre; Fenerbahçe'nin Mert Hakan ile anlaşma sağlamasının ardından Emre Kılınç, Sarı-Kırmızılılar'ın telefonlarını açmamaya başladı. Sarı-Lacivertli ekibin, 25 yaşındaki kanat oyuncusuna da aynı Mert Hakan'da olduğu gibi Galatasaray'dan çok daha cazip bir teklif sunduğu öne sürüldü. Bu gelişme sonrası kafası karışan Emre Kılınç'ın, son kararını vermek için zaman istediği kaydedildi. Yıldız futbolcunun bu nedenle Galatasaraylı yöneticilerin aramalarını yanıtsız bıraktığı ve daha yüksek bir teklif beklediği belirtiliyor.





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